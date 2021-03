Sandhausen. (pol/rl) Opfer eines Trickbetrügers wurde ein 73-Jährigen am Dienstagvormittag. Das teilte die Polizei mit.

Kurz vor 10 Uhr hatte der Senior seinen Wagen auf dem Parkplatz "Hinterm Haag" abgestellt. Auf dem Weg zu Apotheke traf er auf einen etwa 40-Jährigen, der ihn fragte, ob er ihm Kleingeld wechseln könne. Der 73-Jährige zückte seinen Geldbeutel und suchte nach Wechselgeld, als der Unbekannte ihm in den Geldbeutel griff und mehrere hundert Euro in Scheine herausnahm. Der Senior wehrte sich, woraufhin der Täter ihn zu Boden stieß. Danach rannte der Täter mit über die Straße "Am Haag" in Richtung Bahnhofstraße und dann weiter in Richtung Hauptstraße flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: rund 40 Jahre; rund 1,70 Meter; Glatze; dunkle Hose; hellblaue Jacke. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Sandhausen unter der Telefonnummer 06224/2481 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch Telefonnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.