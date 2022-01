Sandhausen. (pol/sake) Unbekannte beschädigten in Sandhausen eine Bushaltestelle. Am Neujahrsmorgen, zwischen 0 und 13 Uhr, schlugen die Täter an der Bushaltestelle in der Jahnstraße die Scheiben von zwei Wartekabinen ein. Außerdem rissen sie die Fahrplan-Halterungen ab, teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Zeugen die Randalierer gesehen haben, werden diese gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.