Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/sake) Am Mittwoch wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führten, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, teilt die Polizei mit.

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt war ein 20-Jährige in einem VW unterwegs, der in seinem Fahrzeug drei Kinder im Alter von 4, 6 und 9 Jahren ohne jegliche Sicherung beförderte. Bei der Kontrolle musste er eingestehen, dass er gar keinen Führerschein besitzt.

Auf der A5 bei Wiesloch wurde am Mittwochvormittag ein 36-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte er lediglich seine ausländische Fahrerlaubnis vor. Da er jedoch bereits seit mehreren Jahren über einen festen Wohnsitz im Inland verfügt, hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Da er dies nicht getan hatte, hatte seine ausländische Fahrerlaubnis seine Gültigkeit verloren.

Auch auf der A6 bei Hockenheim wurde ein 30-jähriger VW-Fahrer kontrolliert, der lediglich seine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Dieser hatte sie, trotz festem Wohnsitz in Deutschland bislang nicht umschreiben lassen.

Auch in Mannheim führte die Verkehrspolizei Mannheim im Stadtteil Lindenhof durch. Fünf Beamte waren in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Handlasermessgerät in der Helmut-Kohl-Straße in Fahrtrichtung Parkring Messungen im Einsatz. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden die betroffenen Fahrzeugführer unmittelbar im Anschluss gestoppt und mit ihren Verstößen konfrontiert.

Insgesamt hielten sich 50 Fahrzeugführer nicht an die an dieser Örtlichkeit geltende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Darunter waren 37 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 95 km/h bei erlaubten 30 km/h.