Weinheim/Mannheim. (pol/mün) Am Montag gab es in der Rhein-Neckar-Region eine Welle von Telefonanrufen von Trickbetrügern. Zwischen 11 und 22.30 Uhr wurden der Polizei 16 Fälle gemeldet, bei denen Personen im Alter zwischen 61 und 95 Jahren von vermeintlichen Polizisten angerufen wurden. Betroffen waren Menschen in Weinheim und in mehreren Mannheimer Stadtteilen, heißt es in der Mitteilung.

Die "falschen Polizisten" versuchten die Betroffenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft und die damit verbundenen, angeblichen Täterfestnahmen zu informieren. Nachdem sich die Anrufer dann allerdings nach dem Vermögen der Betroffenen erkundigten, flogen sie auf.

Alle Betroffenen erkannten den dreisten Betrugsversuch und beendeten umgehend das Gespräch. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam niemand zu Schaden.

Das Fachdezernat für Betrugsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.