Reilingen. (pol/msc) Für einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich sorgte am Dienstagabend ein offenbar alkoholisierter Autofahrer. Der 29-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit seinem Mercedes auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs und geriet zwischen Walldorf und Hockenheim von der Fahrbahn ab. Am Parkplatz "Geißheck" geriet er beim Versuch, die Autobahn zu verlassen, auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als der Fahrer daraufhin wieder auf die Autobahn fuhr, kollidierte er sowohl mit der Mittelleitplanke als auch mit einem LKW, der im Heckbereich beschädigt wurde.

Laut Polizei flüchtete der Fahrer anschließend, verlor allerdings sein vorderes Kennzeichen. Über dieses konnten die Beamten zumindest den PKW samt starker Beschädigung finden, der inzwischen auf einem Baumarktparktplatz abgestellt wurde. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur, dieser meldete sich erst zwei Stunden nach dem Unfall auf dem Polizeirevier Käfertal. Laut Polizeiangaben war der 29-Jährige stark alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben sowie seinen Führerschein abgeben. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht ermittelt.