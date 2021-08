Ravenstein. (pol/mare) Einbrecher hatten es über das Wochenende auf Vereinsheime in Ravenstein abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Freitag und Sonntag stiegen die Täter in die Sportheime im Nußbaumweg in Merchingen und in der König-Albrecht-Straße in Ballenberg ein. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bislang noch unklar. Ebenfalls machten sich die Einbrecher über einen auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Merchingen abgestellte Sattelzugmaschine her. Die Täter brachen zwei Kraftstofftanks auf und pumpten den Diesel ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 06281/9040.