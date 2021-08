Ravenstein. (pol/rl) Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Merchingen. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai auf der Akazienstraße. An der Kreuzung mit der Eichenstraße übersah er wohl den von rechts kommenden Mercedes einer 47-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Die Mercedes-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.