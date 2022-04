Rauenberg. (pol/sake) Wie die Polizei Wiesloch mitteilt, wird gegen einen noch unbekannten Autofahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Der Fahrer beschädigte am Dienstagvormittag einen VW Golf, der zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr, in der Straße "Am Rosenwingert" 2 abgestellt war. Dabei wurde die Fahrerseite des VW erheblich beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte auch das Fahrzeug des Unfallverursachers deutlich sichtbar beschädigt worden sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeireviers Wiesloch, Telefon 06222/5709-0 zu melden.