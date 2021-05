Rauenberg. (pol/mare) Für kurze Aufregung sorgte am frühen Sonntagabend ein Feuerwehreinsatz in der Schlossstraße in Rotenberg. Das berichtet die Polizei

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich kurz vor 19 Uhr Unrat, der in Müllsäcken verstaut an der Fassade einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens lehnte. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Rotenberg und Rauenberg, die insgesamt mit 20 Mann im Einsatz waren, blieb es bei einer verrußten Fassade. Die Wehr verhinderte, dass sich das Feuer auf die Scheune und das darin gelagerte Heu ausbreitete, sodass auch kein Schaden entstand

Die Brandexperten der Wieslocher Polizei gehen von keiner vorsätzlichen Tat aus, sodass das zunächst beschlagnahmte Areal am Montagnachmittag wieder freigegeben wurde. Ob fahrlässiges Verhalten oder aber auch Selbstentzündung eine Rolle gespielt haben könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeipostens Mühlhausen.