Rauenberg. (pol/sake) Ein 27-jähriger Mann war am Montag, 20. Dezember, gegen 13.30 Uhr in seinem Audi auf der Kreisstraße 4169 von Rauenberg nach Malschenberg unterwegs.

Als er in die Römerstraße einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 26-jährigen Mazda-Fahrer und prallte mit ihm zusammen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 35.000 Euro.