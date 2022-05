Rauenberg. (pol/rl) Am Dienstagabend gegen 18 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachten konnte, wie eine Toyota-Fahrerin auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Straße "Frankenäcker" rückwärts ausparkte und dabei eine Fußgängerin übersah. Als sie die Toyota-Fahrerin auf die am Boden liegende, verletzte Frau aufmerksam machte, sei die Unfallverursacherin einfach davongefahren.

Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch die Örtlichkeit auf. Bei deren Eintreffen wurde die 73 Jahre alte Frau bereits durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt. Sie kam zur weiteren Abklärung in eine Klinik.

Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen der Toyota-Fahrerin gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Daraufhin suchten die Polizeibeamten die Wohnanschrift der vermeintlichen Unfallverursacherin auf und stellten diese zur Rede. Wieso die 53-Jährige ihren Pflichten nicht nachgekommen war und einfach weiterfuhr, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die 53-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.