Ladenburg. (skb) Bei dem nächtlichen Einbruch am vergangenen Freitagmorgen im Fahrradgeschäft Radsport Ruster am Merkurplatz sind insgesamt acht Räder entwendet worden: vier hochwertige E-Bikes, zwei Mountainbikes und ein Rennsportrad, listet Inhaber Sven Ruster auf, der den Gesamtwert des Diebesgutes mit knapp 35.000 beziffert. Die Täter sind unbekannt, neue Erkenntnisse liegen bislang nicht vor, erzählt der Zweiradmechaniker-Meister nach seinem gestrigen Telefonat mit der Polizei.

Er selbst war am Tag des Geschehens als Erster vor Ort, hatte die Folgen des Einbruchs am Freitagmorgen entdeckt, als er um 8.15 zur Arbeit ging. Drei E-Bikes standen im Hof – was ungewöhnlich war, da die zu reparierenden oder zur Inspektion bereitstehenden Räder nachts im Lager untergebracht sind. "Ich dachte erst, meine Mutter hätte die Räder hinausgestellt, um ihr eigenes Fahrrad herauszuholen", berichtet der Stadtrat der Freien Wählervereinigung. Was jedoch nicht der Fall war, die Tür zum Geschäft selbst war verschlossen, und kurz darauf fiel ihm die nur angelehnte Tür zum Lagerraum auf, die deutliche Aufbruchsspuren aufwies. Wie sich später herausstellte, hatten die Täter zunächst vergeblich versucht, sich von der gegenüberliegenden Seite über die Garagentore Einlass zu verschaffen. Die Polizei nimmt eine Tatzeit zwischen ein und sechs Uhr in der Nacht zum Freitag an.

"Schlimmer stelle ich mir einen Wohnungseinbruch vor"

Trotz der Ereignisse wirkt Sven Ruster beim RNZ-Besuch gefasst: "Es ist halt so. Schlimmer stelle ich mir einen Einbruch in der eigenen Wohnung vor." Dennoch habe er es jetzt natürlich mit einem "Riesenaufwand" zu tun. Der sich schon dadurch ergibt, dass es sich bei den gestohlenen Rädern nicht um Neuware, sondern um Kundenräder handelt, die zunächst korrekt zugeordnet werden mussten. Darunter auch einige Leasing-Räder, was wiederum Telefonate mit den Leasing-Firmen nach sich zieht, von der Kommunikation mit Versicherungen einmal ganz abgesehen. Dass sieben der acht abhandengekommenen Räder aus dem eigenen Geschäft stammten, hat immerhin den Vorteil, dass die Rahmennummern bekannt sind und somit umgehend an die Polizei weitergegeben werden konnten.

"Das war wichtig, weil Transporter an Grenzen stichprobenartig kontrolliert werden", und wenn Räder dabei sind, werde genauer hingeschaut, habe die Polizei informiert. Wie er erzählt, werde momentan generell häufig in Fahrradgeschäften eingebrochen, denn das sei "durch den Mangel an E-Bikes sehr lukrativ". In seinem Fall sei die Hälfte der Räder maximal drei Monate alt gewesen.

Die Kunden, die schnellstmöglich über die Verluste informiert wurden, hätten aber "total gut und verständnisvoll" reagiert. Wichtig vor allem: "Man muss jetzt gucken, wie es mit der Neurad-Beschaffung aussieht."

Nachdem die Branche zuletzt sehr unter coronabedingten langen Lieferzeiten gelitten hatte, ist kürzlich wieder ein Schwung Fahrräder eingetroffen: "Wir haben wieder was." Positiv hebt Ruster auch das spontane Hilfsangebot einer Kollegin aus Schwetzingen hervor, mit der die Radprofis "schon ewig" zusammenarbeiten, die umgehend ihre Unterstützung zugesagt hatte.

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 18.45 Uhr

Einbrecher erbeuten Räder für 40.000 Euro in Radsportgeschäft

Ladenburg. (pol/mare) Ungebetene Gäste hatte ein Fahrradsportgeschäft in Ladenburg in der Nacht zu Freitag. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 1 und 6 Uhr hebelten die Einbrecher den Lagerraum des Radgeschäfts am Merkurplatz auf und stellten mehrere Fahrräder im Hofraum bereit. Anschließend suchten sich die hochwertigsten aus und luden sie in ein Transport-Fahrzeug.

Entwendet wurden vier hochwertige E-Bikes, 4 Mountainbikes und zwei Rennsporträder im Wert von rund 40.000 Euro. Zwei Fahrräder ließen die Täter im Hofraum zurück. Eine genaue Auflistung über Marke und Modell der entwendeten Fahrräder liegt derzeit noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0.