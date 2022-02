Plankstadt. (pol/jasch) Unbekannte wollten sich Zutritt in eine Doppelhaushälfte in Plankstadt verschaffen. Am vergangenen Sonntag zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr versuchten ein oder mehrere Täter, erfolglos durch die Terrassentür bzw. durch ein Fenster in die Doppelhaushälfte in der Handschuhsheimer Straße einzubrechen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444, entgegen.