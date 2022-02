Heidelberg. (jola) Im Briefkasten einer Firma im Pfaffengrund entdeckte eine Mitarbeiterin am Montag einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Plastikbeutel mit Gefahrenstoffzeichen im Briefkasten.

Wie eine Mitarbeiterin des Unternehmens auf RNZ-Anfrage berichtet, habe man nach der Entdeckung bei der Polizei gefragt, wie man weiter vorgehen solle. Die kurz darauf eintreffende Streife entschied, die Feuerwehr hinzuzuziehen. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit einem Gefahrgutzug an: Einsatzkräfte in Schutzanzügen und Atemschutz entfernten den verdächtigen Beutel, der anschließend in einem Schutzbehälter verpackt zur Analytischen Task Force (ATF) bei der Feuerwehr Mannheim transportiert wurde. Zwei Mitarbeiter der Firma, die Kontakt zum betroffenen Briefkasten hatten, wurden vom Rettungsdienst untersucht, zeigten jedoch keine bedenklichen Symptome.

Die Polizei sperrte die Hans-Bunte-Straße zwischen der Hugo-Stotz-Straße und der Siemensstraße. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort konnte die Straßensperrung wieder aufgehoben werden. Wie die Polizei am frühen Nachmittag auf RNZ-Anfrage mitteilte, "handelt es sich bei der Flüssigkeit nach vorläufigen Tests um Urin".