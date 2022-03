Oftersheim. (pol/msc) Ein Betrüger hat am Dienstagmittag eine 88-Jährige ausgeraubt. Der bisher Unbekannte hat sich als Wasserwerker ausgegeben und war so gegen 14.30 Uhr in die Wohnung in der Eichendorffstraße gelang, wie die Polizei berichtet.

Nach etwa 15 Minuten habe er die Wohnung verlassen. Daraufhin stellte die Frau fest, dass Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie Goldschmuck aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Laut Ermittlern ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Person an der Tat beteiligt war.

Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hat kurze schwarze Haare und laut Polizeiangaben eine normale bis korpulente Statur. Gekleidet war er in schwarzer Kleidung und Handschuhen. Das Betrugsdezernat hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise können unter der Rufnummer 0621/174-4444 hinterlassen wenden.