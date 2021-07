Obrigheim. (pol/lyd) Ein Mercedes und ein Toyota wurden am Samstagmorgen von einer unbekannten Person beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 6.15 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe im Finkenweg beobachtet.

Die Personen waren wohl mit einem auffälligen Wagen, möglicherweise handelte es sich dabei um einen BMW, in den Finkenweg gekommen und lehnten daraufhin am Mercedes eines Anwohners. Am nächsten Tag bemerkte der Besitzer, dass der Stern an seinem Wagen fehlte und auch ein in der Nähe stehender Toyota wies Beschädigungen am Außenspiegel auf.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer die Autos beschädigte oder, die selbst Schäden an ihren Fahrzeugen entdeckt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262/9177080, zu melden.