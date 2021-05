Oberzent. (pol/lyd) Am Mittwoch gegen 21 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrer aus Oberzent mit seinem Auto die L3120 von Hebstahl kommend in Richtung Gaimühle und wurde dort in einen Unfall verwickelt, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ihm dort auf seiner Fahrbahn mutmaßlich ein blauer Audi entgegen. Der 25-jährige Fahrer musste ausweichen.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Schutzplanke und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 10.000,-Euro belaufen.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Hebstahl. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher erbittet die Polizei Erbach unter 06062-9530.