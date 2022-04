Oberhausen-Rheinhausen. (pol/mün) Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 57-jährige Radfahrerin am Freitagnachmittag auf einem Radweg entlang des Erlichsee in Oberhausen-Rheinhausen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinik gebracht werden.

Der Frau war gegen 14.15 eine 7-köpfige Radfahrergruppe entgegengekommen. Die letzten beiden Radfahrer fuhren wohl kurz nebeneinander, berichtet die Polizei. Ein 25-Jähriger touchierte offenbar beim Einscheren hinter der Gruppe das Rad seines Mitfahrers, sodass dieser kurz nach links lenkte.

In diesem Moment wollte die 57-Jährige die beiden Radler passieren und stieß mit dem letzten Radfahrer zusammen. Beide stürzten. Die Frau musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.

Der 25-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher war wohl leicht alkoholisiert. Ihm wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen.