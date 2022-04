Nußloch. (ugb) Einen Autofahrer aus statt sprichwörtlich in die Enge getrieben und dadurch einen Unfall verursacht hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag in der Sinsheimer Straße.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines grauen Fahrzeuges gegen 13.15 Uhr in Richtung Maisbach unterwegs und fuhr dabei inzwischen der Loppengasse und dem Fahrweg eine durch geparkte Fahrzeuge entstandene Engstelle hinein. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete er dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 75-jährigen Opel-Fahrers, der sich bereits in der Engstelle befand. "Um eine frontale Kollision zu vermeiden, wich der Opel-Fahrer aus und prallte gegen einen Absperrpfosten", heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Den entstanden Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 3000 Euro. Der unbekannte Fahrer des grauen Fahrzeuges, der den Unfall laut Polizei bemerkt haben müsste, fuhr trotzdem unbehelligt weiter. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise an das Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090.