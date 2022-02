Nußloch. (pol/mare) Am Donnerstagabend schlug in einem Seniorenzentrum in der Hauptstraße ein Rauchmelder Alarm und verhinderte so Schlimmeres. Das berichtet die Polizei.

Eine Mitarbeiterin des Pflegeheims konnte die betroffene Wohnung gegen 22 Uhr schnell lokalisieren und die Feuerwehr informieren. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine unter Schock stehende Seniorin und brachten sie in Sicherheit.

Auslöser für den Kleinbrand war ein Holzschneidebrett, welches auf einer heißen Herdplatte vergessen wurde. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.