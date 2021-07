Nußloch. (pol/make) Zwei verletzte Personen hat es bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Nußloch gegeben. Eine 87-jährige Frau war laut Polizeiangaben kurz vor 16 Uhr mit ihrem Hyundai in der Hildastraße in Richtung Massengasse unterwegs. An der Einmündung zur Massengasse fuhr sie aus bislang unklarer Ursache über die Fahrbahn der Massengasse hinweg geradeaus gegen eine Steinmauer. Dabei wurden beide Airbags ausgelöst.

Die 87-Jährige sowie ihr 15-jähriger Enkel, der sich auf dem Beifahrersitz befand, zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Hyundai war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.