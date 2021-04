Neulußheim. (pol/make) Am Dienstag ist gegen 13:50 Uhr die Hausfassade eines in der Tullastraße befindlichen Einfamilienhauses in Brand geraten - und nicht wie anfangs angenommen der Dachstuhl des Gebäudes. Laut Polizeiangaben waren für den Brandausbruch Gartenarbeiten durch den Hausbesitzer ursächlich, die einen Funkenflug verursachten.

Hierbei griffen wiederum einzelne Funken auf die Hausfassade über. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr musste auch ein Teil der Hausfassade abgetragen werden. Beide Hausbewohner blieben unverletzt. Der Schaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 15.23 Uhr