Neudenau. (pol/msc) Ein Gesamtschaden von rund einer halben Million Euro ist bei einem Brand in Neudenau entstanden. In der Lagerhalle einer Firma im Stadtteil Siglingen entzündete sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr eine Palette, die mit Estrichkleber beladen war.

Die Ursache ist bisher unbekannt. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Umweltschaden konnte ausgeschlossen werden, verletzt wurde ebenfalls niemand. Lediglich am Gebäude und am gelagerten Material entstand ein Sachschaden, der von der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt wurde.