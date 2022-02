Neckarsulm. (pol/jasch) Unbekannte verursachten auf ungewöhnliche Weise einen hohen Sachschaden in einer Neckarsulmer Realschule, indem sie die Räume fluteten.

Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter Zutritt in das Gebäude in der Steinachstraße. Das soll zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 20 Uhr passiert sein. In mehreren Räumen wurden dann die Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse verstopft, sodass der Keller langsam mit Wasser volllief.

Als der Schaden am Sonntagabend entdeckt wurde, musste die Feuerwehr Neckarsulm verständig werden, die das Wasser abpumpte. Außerdem wurden im Hinterhof der Schule einige Pflastersteine aus dem Boden gerissen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07132/93710 zu melden.