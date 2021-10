Neckargerach. (pol/mare) Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Montag versucht, die Polizei in Neckargerach zu narren. Er wollte eine Probe mit "Fake-Urin" abgeben, wie die Polizei mitteilt.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fiel am Montagmorgen in Neckargerach einer Streife des Polizeireviers Mosbach aufgrund seiner schnellen Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle gegen 7.30 Uhr in der Schützenstraße versuchte der junge Mann die Beamten auszutricksen. Er sollte bei einem anstehenden Drogentest Urin abgeben.

Während der Durchsuchung des 21-Jährigen wurde ein Beutel "Fake-Urin" gefunden, mit dem er vermutlich das Ergebnis des Tests fälschen wollte. Der richtige Test mit seinem eigenen Urin zeigte dann eine Beeinflussung durch Drogen an. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.