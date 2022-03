Neckargemünd. (pol/sake) Am Sonntag, 6.3., um 8.45 Uhr, kam es in Neckargemünd an der Eisenbahnbrücke zu einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr.

Hierbei hatte eine bislang unbekannte männliche Person mehrere große Gegenstände von der Brücke auf ein beladenes, in Richtung Heidelberg fahrendes, Gütermotorschiff geworfen. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht, teilt die Polizei mit.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, normale Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, dunkelgrauer Jacke und schwarzer Mütze.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in dieser Sache nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon: 06221/13748-3.