Neckargemünd. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, sind in der Zeit von Montag auf Dienstag einer oder mehrere Täter in das Neckargemünder Gymnasium eingebrochen.

Der oder die Täter schlugen eine Scheibe des Werkraumes in dem Gebäude am Alten Postweg ein und durchwühlten in der Schule mehrere Schränke - dabei kam es auch zu Sachschäden.

Ob auch etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd konnte mehrere Spuren am Tatort sichern, die derzeit ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06223/92540 an die ermittelnde Dienststelle zu wenden.