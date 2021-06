Neckargemünd-Kleingemünd. (luw) Im gemeinsamen Vereinsheim von Spielvereinigung und Blau-Weiß Neckargemünd ist am frühen Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Neckargemünder Feuerwehr war mit allen Abteilungen im Einsatz, der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Bereich. Glück im Unglück: Trotz eines vergeblichen Löschversuchs durch ein Vereinsmitglied wurde niemand verletzt.

Um 17.24 Uhr ging laut Polizei der Alarm ein: starke Rauchentwicklung im Vereinsheim in der Schwimmbadstraße. Ausgebrochen war der Brand offenbar in der Küche in jenem Teil des Gebäudes, das von der Spielvereinigung genutzt wird. Gegenüber der RNZ erklärte Janosch Prilop, Erster Vorsitzender der Spielvereinigung Neckargemünd, dass zu diesem Zeitpunkt ein Trainer des Fußballvereins vor Ort gewesen sei: "Er hatte Training und war wohl zufällig gerade drinnen, als er den Rauch aus der Küche bemerkt hat." Sofort habe der Trainer versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen. Als die Flammen aber größer wurden, sei er nach draußen geflüchtet. Der Bereich mit Küche, Bar und Sitzgelegenheiten werde nicht bewirtet und nur vereinsintern genutzt, so Prilop.

Schnell vor Ort war neben den über 40 Feuerwehrleuten aus allen vier Abteilungen der Stadt am Neckar auch Bürgermeister Frank Volk. "Die Küche stand in Vollbrand", berichtete er auf Nachfrage. Die Angaben der Polizei zur Brandursache auf Grundlage bisheriger Ermittlungen bestätigte der Rathauschef: "Es deutet einiges auf einen technischen Defekt im Küchenbereich hin." Die Feuerwehr habe das Feuer schnell im Griff gehabt. "Die Zusammenarbeit der Abteilungen hat hervorragend geklappt", lobte Volk. Eine Herausforderung dieses Einsatzes sei die Photovoltaik-Anlage des Vereinsheims gewesen: "Weil die immer weiter Strom liefert, ist es nicht so einfach, das Gebäude komplett stromlos zu kriegen." Doch auch dieses Problem sei gelöst worden.

Den entstandenen Schaden schätzt Volk auf einen sechsstelligen Betrag. Insbesondere der von der Spielvereinigung genutzte Teil des Gebäudes sei nicht mehr nutzbar. Durch die Hitze und den Ruß seien auch Möbel stark beschädigt worden, sagte der Bürgermeister.

Vereinsvorsitzender Prilop nahm den Vorfall gefasst auf: "Das ist nicht schön, aber es ist erst mal positiv, dass keiner zu Schaden gekommen ist", sagte er, "alles andere lässt sich reparieren". Die Polizei teilte am Abend mit, dass die Beamten in Neckargemünd die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen haben.

