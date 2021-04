Neckargemünd. (pol/lyd) Die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte ein 39-Jähriger, nachdem dieser volltrunken in einer Straßenbahn in Richtung Eppingen randaliert hatte, teilt die Polizei mit.

Gegen 16.50 Uhr am Donnerstag konnten die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd den 39-Jährigen nur unter erheblicher Gegenwehr am Bahnhof Neckargemünd festnehmen, nachdem dieser keine Anstalten gemacht hatte die Straßenbahn zu verlassen. Dabei widersetzte er sich den Polizeibeamten und versuchte sich der Festnahme zu entziehen.

Bei der anschließenden Gewahrsamsnahme, blieben die Beamten sowie der Festgenommene unverletzt. In seiner Atemluft hatte der Mann rund drei Promille Alkohol.

Nachdem der 39-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, musste er im polizeilichen Gewahrsam ausnüchtern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs.