Neckargemünd. (pol/ppf) Aus dem Polizeibericht: Am Freitag bog gegen 13.30 Uhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer von der Bahnhofsstraße nach rechts in die Bammentaler Straße ab. In diesem Moment überquerte ein Achtjähriger mit seinem Tretroller ebenfalls die Kreuzung. Er stieß gegen die Beifahrertür des Mercedes und stürzte dann zu Boden.

Bei dem Sturz wurde der Achtjährige schwer verletzt und kam danach per Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Eltern wurden verständigt. Zeugen des Unfalls machten danach unterschiedliche Angaben zu den Ampelschaltungen im Kreuzungsbereich.

Der ermittelnde Verkehrsdienst Heidelberg bittet nun weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die am Freitag gegen 13.30 Uhr den Bereich passiert haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.