Neckarbischofsheim. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag fiel einem Autofahrer ein Anhänger an einem Fahrzeug auf, der deutlichen Funkenschlag erzeugte. Der Fahrer war gegen 4 Uhr in Richtung Heidelberg unterwegs und informierte die Polizei. Beamte des Reviers Sinsheim entdeckten dann bei der Kontroll einen platten Reifen. Deswegen schliff die Felge auf dem Boden und hatte den Funkenschlag verursacht.

Darüber hinaus war kein amtliches Kennzeichen an dem Anhänger angebracht und für das Zugfahrzeug bestand eine Betriebsuntersagung.

Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und der Anhänger und das Zugfahrzeug wurden abgeschleppt.