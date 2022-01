Mühlhausen. (pol/sake) Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstag, 6. Januar, gegen 17 Uhr in der Goethestraße die Beifahrerscheibe eines BMW ein und klaute eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich ein Geldbeutel mit Bargeld, sowie sämtlichen Karten, zwei Brillen und ein Schal, teilt die Polizei mit. Die Höhe des Diebstahl-, sowie des Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.