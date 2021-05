Mudau-Langenelz/Limbach-Laudenberg. (pol/rl) Im Straßengraben der Landesstraße L615 landete eine stark betrunkene Autofahrerin am vergangenen Mittwoch. Laut Polizeibericht war die Skoda-Fabia-Fahrerin von Laudenberg in Richtung Langenelz unterwegs, als die 48-Jährige gegen 17.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Skoda einen Leitpfosten und fuhr in den Straßengraben, wo der Wagen liegenblieb.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Fahrerin stark nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste die 48-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.