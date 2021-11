Mudau. (pol/lyd) Eine 10-Jährige war am Freitag gegen 10 Uhr mit ihrem Pferd in Mudau unterwegs, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte bei der Vorbeifahrt im Buchweg das 10-jährige Mädchen mit seinem linken Außenspiegel am Knie.

Durch den Zusammenstoß des Außenspiegels mit dem Knie des Mädchens, klappte sich der Außenspiegel des Autos ein. Dies nahm der Fahrer wohl zur Kenntnis, hielt an, öffnete das Fester und klappte den Außenspiegel wieder aus.

Daraufhin fuhr er weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 10-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Opel mit Mosbacher Kennzeichen gehandelt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.