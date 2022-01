Mosbach-Diedesheim. (pol/sake) In einem Wohngebiet in Diedesheim wurden in der Nacht auf Mittwoch, 22. Dezember, mehrere Feuer gelegt. Die noch unbekannten Täter zündeten Autos und Mülltonnen an.

Gegen die Brandstifter wird wegen versuchtem Mord ermittelt, da sie mit den Mülltonnen eine Haustür versperrten und sie dann anzündeten.

Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen der Tat. Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.