Mosbach. (pol/jasch) Ein Unfall auf Landesstraße 525 zwischen Mosbach und Neckarburken führte zu drei leicht Verletzten und etwa 35.000 Euro Sachschaden.

Laut Angaben der Polizei bog eine 30-Jährige am Dienstagvormittag mit ihrem Jeep von Mosbach kommend nach Lohrbach ab. In der Kreuzung stieß sie mit einem Kleinbus einer 39-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen sowie der 10-jährige Beifahrer im Jeep erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.