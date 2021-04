Mosbach. (RNZ) Über die Osterfeiertage ist in Mosbach ein Pferd von einem Unbekannten verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, machte sich laut Polizeiangaben die unbekannte Person an dem Pferd zu schaffen und fügte der Stute eine etwa 15 Zentimeter lange Schnittwunde zu.

Ob die Tat im Zusammenhang mit den Fällen von Pferde-Verletzungen in der Rhein-Neckar-Region wie in Neckargerach, Schneeberg, in Gorxheimertal stehen, konnte die Polizeipressestelle Heilbronn auf RNZ-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Es liege aber auf der Hand, dass das der Fall sein könnte, so ein Sprecher.

Zeugen, die rund um den Stall in der Mosbacher Straße "In der Heinrichsburg" verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sonstige Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.