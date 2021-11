Mosbach. (pol/rl) Zu einem Polizeieinsatz in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in der Pfalzgraf-Otto-Straße kam es am Samstagnachmittag. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Gegen 13 Uhr hatte sich in der Drogerie ein Kunde offenbar nicht an die Anweisungen des Hauspersonals gehalten. Es kam zu einem Streit, der damit endete, dass der Kunde randalierte und es zu einem Gerangel kam.

Nachdem die verständigten Polizeibeamten eingetroffen waren beruhigte sich die Situation. Die Beamten erhoben die Personalien, die Filialleiterin erteilte dem Randalierer ein Hausverbot.