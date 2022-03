Mosbach. (pol/msc) Die Polizei sucht nach Einbrechern, die in der Pfalzgraf-Otto-Straße unterwegs sind. Diese sollen in eine Praxis und in ein Behördengebäude eingebrochen sein.

Dabei erbeuteten die Täter in der Nacht auf Donnerstag laut Polizeiangaben mehrere Tausend Euro und Blankorezepte. Der Tatzeitraum wird auf zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr geschätzt. Hinweise werden von der Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegengenommen.