Mosbach. (pol/rl) Schweißarbeiten lösten am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Diedesheimer Neubau aus. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 5 Uhr meldete ein Zeuge Glühen und Funkenflug an einem Neubau in der Merkurstraße. Auf dem Dach der dortigen Fertiggarage waren am Vortag Schweißarbeiten durchgeführt worden. Vermutlich durch Unachtsamkeit und Funkenflug entstand dabei ein Brandherd an der Hauswand, der dann am Morgen darauf "sichtbar" wurde.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie 22 Personen im Einsatz und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Brand verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.