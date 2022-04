Metropolregion. (pol/msc) Auf unterschiedliche Weise versuchen Trickbetrüger aktuell ihre Opfer auszurauben. Am Mittwoch versuchten bisher Unbekannte in Mannheim, Heidelberg, Ladenburg und Weinheim an das Ersparte ihrer meist älteren Mitmenschen zu kommen. Teilweise geben sie sich dabei über einen Messenger-Dienst als Sohn oder Tochter der Geschädigten aus, manchmal sind sie dagegen sogar vor Ort und verschaffen sich über einen Vorwand Zugang zur Wohnung der Opfer – beispielsweise, in dem sie sich als Wasserwerker ausgeben. Davor hat die Polizei nun erneut gewarnt.

Bereits gegen 14 Uhr wurde ein 70-jähriger Ladenburger von einem Mann angerufen, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Er gab an, eine Schadsoftware auf dem Computer des 70-Jährigen festgestellt zu haben und konnte sich so einen Fernzugriff auf dessen PC sichern. Über diesen erspähte er persönliche Daten. Der Ladenburger handelte zwar nach dem Telefonat schnell und änderte umgehend seine Zugangsdaten, doch der Betrüger hatte bereits einen hohen vierstelligen Geldbetrag von dessen Bankkonto überwiesen, wie die Polizei mitteilte.

Auch eine 70-jährige Frau aus Weinheim wurde um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Sie bekam gegen 18 Uhr eine Nachricht über einen Messenger-Dienst, die angeblich von ihrem Sohn stammte. In dieser gab er an seine Telefonnummer geändert und nun Probleme bei einer Überweisung zu haben. Erst als sie den vierstelligen Betrag überwiesen hatten, fiel der Frau auf, dass es sich gar nicht um ihren Sohn, sondern um einen Betrüger handelte.

Zumindest einen noch größeren Schaden konnte ein Bankmitarbeiter in Mannheim verhindern. Eine 80-Jährige wurde von einem angeblichen Mitarbeiter einer Behörde angerufen und unter Druck gesetzt. Ihr Neffe habe einen schweren Unfall verursacht und sie müsse nun einen hohen Geldbetrag bezahlen, um ihn vor einer Haftstrafe zu bewahren. Daraufhin brachte die Frau Bargeld und Schmuck im Wert von rund 17.000 Euro zum Freiheitsplatz in Mannheim und übergab die Wertsachen an eine circa 1,55 Meter große, gebräunte Frau mit dunklem mittellangem Haar. Die Betrügerin wird aktuell von der Polizei gesucht. Doch für die 80-Jährige war die Angelegenheit noch nicht vorbei. Sie wurde erneut kontaktiert und es wurde weiteres Geld gefordert. Als die Frau dieses dann bei ihrer Bank abheben wollte, wurde ein Mitarbeiter auf die Situation aufmerksam und schritt ein.

Ebenfalls in Mannheim wurde eine 70-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt. Sie ließ einen Mann hinein, der vorgab, bei den örtlichen Wasserwerken zu arbeiten. Als er mit ihr im Badezimmer war und sie ablenkte, betrat offenbar ein Komplize die Wohnung und erbeutete Schmuck im Wert von rund 400 Euro. Als beide wieder aus der Wohnung waren, wurde die Frau misstrauisch und schaute aus dem Fenster. Dort sah sie die beiden Täter flüchten und rief die Polizei. Einer der Männer wird als circa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß mit heller Haut und kräftiger Statur sowie ungepflegtem Bart beschrieben. Der andere soll 1,80 bis 1,85 groß und schlank sein.

Ähnliches erlebte gegen 17 Uhr auch ein 79-jähriger Heidelberger. Auch er ließ einen Mann in seine Wohnung, der sich als Wasserwerker ausgab. Als er wieder weg war, bemerkte der Mann, dass offenbar eine weitere Person in der Wohnung gewesen sein musste und Bargeld gestohlen hat. Etwa 700 Euro wurden dem 79-Jährigen geklaut. Der angebliche Wasserwerker wird von ihm als 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll circa 30 bis 35 Jahre alt sein und helle Haut haben.