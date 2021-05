Ravenstein. (pol/mün) In der Nacht zu Freitag wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Merchingen durch starken Rauch aus dem Schlaf gerissen. Gegen 2.30 Uhr war der Boiler im Keller wegen eines technischen Defektes in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt.

Der Rauch verbreitete sich im ganzen Haus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die beiden Bewohner konnten das Gebäude in der Straße Kleine Weglein rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Der durch das Feuer und die Löscharbeiten entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Neben der Gesamtwehr Ravenstein waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.