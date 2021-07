Meckesheim. (pol/lyd) Am Montagabend, kurz nach 18.30 Uhr, war ein 32-jähriger VW-Fahrer mit seinem Auto auf der B45 von Zuzenhausen kommend in Richtung Mauer unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, bog er an der Einmündung nach Meckesheim nach links ab. Hier übersah er den entgegenkommenden BMW einer 25-Jährigen, die mit ihrem Auto von Mauer kommend geradeaus in Richtung Zuzenhausen fuhr. Die beiden Autos stießen frontal zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungsdienste lieferten die beiden in umliegende Krankenhäuser ein.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Zuzenhausen bis 20.45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.