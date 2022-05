Meckesheim. (pol/mare) Unbeksnnte haben am frühen Freitagmorgen eine Holzbrücke über die Elsenz in Meckesheim in Brand gesteckt. Das berichtet die Polizei.

Ein Zeuge hatte kurz vor 2 Uhr drei Jugendliche im Bereich der Schulstraße/Lagerhausstraße beobachtet, die auf sein Rufen hin in Richtung Bauhof flüchteten. Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer schnell. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Brücke ist dennoch begehbar.

Ob die drei Jugendlichen für die Brandlegung verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Einer von ihnen 1,80 Meter, sportlich und trug eine hellgraue Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich beim Polizeiposten Meckesheim, Telefon 06226/1336, oder beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon

06223/9254-0, zu melden.