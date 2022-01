Mauer. (pol/sake) Bei einem Verkehrsunfall auf der B45 bei Mauer wurde am Montagvormittag eine Person verletzt.

Kurz nach 11 Uhr bog eine 41-jährige Fiat-Fahrerin von der Sinsheimer Straße auf die B45 ein und übersah dabei die Vorfahrt eines 41-jährigen Ford-Fahrers, der von Meckesheim in Richtung Bammental fuhr. Wie die Polizei mitteilt, touchierten sich beide Autos nur leicht. Trotzdem verlor der 41-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Sein Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Straße war kurzzeitig gesperrt und gegen 12.30 Uhr wieder freigegeben.