Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstagabend leistete eine 18-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen die Polizei, nachdem sie mit ihrem Ex-Freund gestritten hatte. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei am Mannheimer Hauptbahnhof von Reisenden über einen möglichen Einbruchsversuch in ein Ladengeschäft im Untergeschoss informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf die 18-Jährige und einen Mann. Befragungen ergaben, dass die Beiden in der Vergangenheit ein Paar waren. Die 18-Jährige hatte nun den Ex-Freund bei dessen Arbeit aufgesucht. Dabei ist es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen. Einen Einbruchsversuch gab es nicht.

Die Polizisten verwiesen die junge Frau des Ladens, um die Situation zu entschärfen. Dieser Aufforderung kam die 18-Jährige nur widerwillig nach. Als sie das Geschäfte verließ, beleidigte sie die Beamten mit verschiedenen Kraftausdrücken. Dann versuchte die junge Frau sich mehrfach der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, indem sie weglief.

Die Polizisten stoppten sie aber und griffen sie am Arm. Dagegen wehrte sich die 18-Jährige vehement, sodass sie letztlich am Boden gefesselt werden musste. Auch auf dem Weg zur Dienststelle am Hauptbahnhof leistete sie weiterhin Widerstand. Es wurde niemand verletzt.

Die Frau erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.