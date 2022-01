Mannheim. (pol/sake) Eine Mutter hat am Hauptbahnhof Mannheim am Mittwoch versehentlich ihr zweijähriges Kind am Bahnsteig zurückgelassen.

Gegen 14.30 Uhr war die Frau mit ihrem Kinderwagen auf den Bahnsteig 5 gekommen. Dort stieg sie zunächst in den Zug, um das Gepäck einzustellen und wollte danach den Kinderwagen holen. Zwischenzeitlich schlossen sich aber die Türen und der Zug fuhr ohne das Kind los.

Gleichzeitig wandte sich die Frau an das Begleitpersonal und schilderte den Vorfall. Eine verständigte Streife der Bundespolizei fand den Kinderwagen samt Kind am besagten Bahnsteig und brachten den Zweijährigen zur Wache am Hauptbahnhof, teilte die Polizei mit.

Nach einer Kontaktaufnahme mit der Mutter stieg diese beim nächsten Halt des Zuges aus und fuhr zurück nach Mannheim, wo ihr das Kind übergeben wurde.