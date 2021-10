Mannheim. (pol/mare) Ein 56-jähriger Mann aus Berlin ist am Mittwoch in Mannheim überfallen worden. Das berichtet die Polizei.

Demnach stahlen zwei Täter dem Fußballfan aus Berlin dessen Angelsack. Sie hatten ihm vorher Gewalt angedroht.

Der 56-Jährigen stand gegen 15.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Tattersall" und wartete auf die Bahn in Richtung Carl-Benz-Stadion. Dabei trat unvermittelt ein unbekannter Mann an den Wartenden heran und versuchte, ihm dessen über die Schulter getragenen Angelsack zu entreißen.

Der 56-Jährige wehrte sich aber und hielt den Unbekannten zunächst fest. Daraufhin kam ein zweiter Mann hinzu und versetzte dem 56-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin beide Männer mit dem Angelsack flüchteten. In dem Angelsack befand sich eine Fahne mit einem Fanmotiv von Union Berlin.

Der erste Täter war 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Figur. Sein Komplize war in demselben Alter und etwa 1,80 bis 185 Meter groß. Er war von schlanker Statur, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Die Polizei spricht von einem "süd- bis südosteuropäischen Erscheinungsbild".

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744444.