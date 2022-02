Mannheim. (pol/sake) Ein 25-Jähriger suchte am Sonntag gegen 1.20 Uhr Hilfe bei der Rettungswache in der Straße "Parkring". Polizei und Rettungskräfte wurden umgehend verständigt.

Laut Polizeibericht war der 25-Jährige in der Innenstadt unterwegs gewesen. Im Bereich der Brücke traf er zwei ihm unbekannte Männer, die ihn angriffen und mit einer Schusswaffe an der Hand verletzten. Die Täter flüchteten danach in Richtung Ludwigshafen.

Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 25-Jährige vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Der eine Täter ist etwa 1,85 Meter groß, trug eine braune Jacke, eine schwarze Mütze, eine schwarze Maske, die eventuell eine Skimaske war. Der andere Täter ist 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze und Fellbesatz sowie eine schwarze Maske, die möglicherweise auch eine Skimaske war.

Wer verdächtige Personen in dem Bereich gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.