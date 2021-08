Mannheim. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer im Stadtteil Waldhof am vergangenen Freitag. Das teilte die Polizei mit.

Der Radfahrer war gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg an der Schienenstraße in Richtung Sandhofen unterwegs, als er beim Einfahren in die Altrheinstraße von einem Mercedes erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Der Mercedes-Fahrer stieg zunächst aus, erkundigte sich bei dem 18-Jährigen nach dessen Befinden, stieg jedoch danach wieder ein und fuhr davon.

Der 18-Jährige war bei dem Unfall nur leicht verletzt worden. Er ging nach der Unfallaufnahme selbst zum Arzt in Behandlung.

Der Mercedes-Fahrer soll etwa 40 Jahre alt, schlank und Mitteleuropäer sein. Er hatte einen grauen Haarkranz und trug eine kurze Jeans sowie ein braunes T-Shirt. Der Mercedes hatte eine dunkle Farbe und ein Mannheimer Kennzeichen. Das Fahrzeug dürfte nach dem Unfall im Frontbereich beschädigt sein.

Hinweise zum Unfall, dem Fahrer oder dem Mercedes erbittet die Verkehrspolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4222.